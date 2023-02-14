Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin tüm ihtiyaçları Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan sosyal marketten ücretsiz karşılanıyor.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yardım toplama çalışmalarının devam ettiği kentte misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları da sosyal market aracılığıyla gideriliyor.

Ailesiyle Hatay'dan gelen depremzede Ahmet Alak, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerin dayanışma ve yardımlaşmayla aşılacağını söyledi.

Evinin depremde büyük zarar gördüğünü belirten Alak, "Deprem olduktan sonra kendimizi sokağa zor attık. İçeride yaşlı annem ve eşim kalmıştı hemen onları çıkardık. Şimdi Edirne'ye geldik, burada bir otele yerleştirildik ve tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." dedi.

Adıyaman'dan gelen bir başka afetzede Serdar Bozemir ise depremin kentte büyük bir yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

Edirnelilerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Bozemir, "Sosyal marketten giyim ve gıda konusunda her ihtiyacımız karşılandı. Güler yüzlü şekilde karşılandık sağ olsunlar, psikolojik destekte bulunuyorlar." diye konuştu.

- KEFEK Başkanı Aksal, depremzedelerle bir araya geldi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'ye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Aksal, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi.

- Keşan'dan 50 yardım tırı gönderildi

Keşan Belediyesi tarafından Keşan'a gelen depremzede ailelerin ihtiyaçları için kampanya başlatıldı.

Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin afetzede aileleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede 500 depremzedenin misafir edildiğini belirtti.

Depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyası için Keşan halkının dayanışma örneği sergilediğini anlatan Gergin, "Çeşitli malzemelerden oluşan yaklaşık 50 yardım tırı bölgeye sevk edilmiştir. Şimdi ise vakit depremzede misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama vaktidir. Yaralarımızı sevgiyle hep birlikte saracağız." dedi.

Gergin, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Sosyal Paylaşım Mağazasına destek beklediklerini kaydetti.

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