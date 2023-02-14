Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de birlikte ava gittiği kişi tarafından vurulan avcı yaşamını yitirdi.

H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı’na gitti.

H.B. şüpheli H.G'nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan H.B’nin öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin, "atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu" ileri sürdüğü öğrenildi.

Bu arada alanın avlanmaya yasak bölge olduğu belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.