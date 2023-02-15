Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.



Keşan ilçesinden Uzunköprü ilçesine giden G.O. (33) idaresindeki 22 ABT 839 plakalı tır, Harmanlı köyü sapağından ana yola çıkış yapan A.A. (46) yönetimindeki 34 NU 2467 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A. ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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