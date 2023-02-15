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EDİRNE (AA) - Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak, 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil'i enkaz altından nasıl kurtardıklarını anlattı.

Yumuşak, düzenlediği basın toplantısında, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurtarma çalışmalarında görev aldıkları Kahramanmaraş'ta, 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil'i enkaz altından çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yumuşak, "Dinleme sırasında 2 defa beton kazıntısına benzer ses alınmış. Kepçe yardımıyla molozları temizlerken bir aralık ortaya çıktı. Bu aralık ortaya çıktığında kepçeyi durdurduk. Kepçenin stop etmesiyle İkbal kızımızın 'Buradayım' sesini duyduk. Böylece kızımızı bulunduğu yerden kurtardık. Karşılaştığımız 6 cenazenin ardından bu bizim için çok sevindirici bir durum oldu. Bugün gönderdiği fotoğrafta da Kayseri'deki hastanede durumunun gayet iyi olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin de ilçede deprem bölgesinden gelen 344 kişinin misafir edildiğini belirterek, "Keşan insanının misafirperver yapısını herkes biliyor. Deprem bölgesinden gelecek olan insanlarımıza nasıl kucak açacaklarına hiçbir kuşku yok." dedi.

Açıklamaya Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile KEDAK üyeleri katıldı.

- Elbistan'a bir tır yakacak odun gönderildi

Edirne'nin Enez ilçesinden "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a bir tır yakacak odun gönderildi.

Çataltepe Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından yapılan yardımlarla hazırlanan odunlar tıra yüklendikten sonra Elbistan ilçesine sevk edildi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

İlçeden yardımların sürdüğünü aktaran Günenç, "Vatandaşlarımızın destekleriyle alınan bir tır odun deprem bölgesi Elbistan’a doğru yola çıktı. Bu süreçte büyük bir dayanışma örneği gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığından deprem bölgesine destek

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Olgun Birbey Şahinbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Şahinbaş, kışlık kıyafet, yiyecek ve çocuk ürünleri yüklü yardım aracının deprem bölgesine ulaştırılması için büyük çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Yardım toplama çalışmalarının süreceğini aktaran Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Yaptığınız ve ileride yapacağınız yardımları güvenilir bir şekilde depremzedelerimize ulaştıracağımızdan şüpheniz olmasın. Biz ülkücüler, Türk milletinin başı ne zaman dara düşse orada dara düşenin elinden tutmaya, yarası olanın yarasını sarmaya ant içmiş insanlarız."

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