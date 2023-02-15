Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜ'nün Elbistan'daki destek merkezini ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Trakya Üniversitesinin (TÜ) Elbistan'da kurduğu destek merkezini ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, depremzedeler için kurulan merkezde yetkililer ve afetzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelerle görüşüp ihtiyaçlarını soran Bayraktar, merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

TÜ Elbistan Destek Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Burak İşçimen, Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci'yle bir süre görüşen Bayraktar, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bayraktar, telefonda görüştüğü TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na yapılan çalışmalardan ve bölgeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.