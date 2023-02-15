Halk eğitim merkezi kursiyerleri depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşları soğuk havadan koruyacak kışlık kıyafetler dikiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kursiyerlerin depremzedelerin yaralarını sarmak için boyunluk, bere, eldiven, bebek takımı, bere, şapka, çocuk eşyaları hazırladığı belirtildi.

Hazırlanan 320 parça giyim malzemesi deprem bölgesine gönderildi.



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