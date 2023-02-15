Lalapaşa'dan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

Deprem mi oldu? Artçılar devam ediyor!

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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamlığı koordinesinde "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlara yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki vatandaşlar ve yurt dışından toplanan yardımların depremzedelere gönderilmeye devam ettiği aktarıldı.

İlçe merkezinde vatandaşların destekleriyle 6 palet su, 6 palet kadın kıyafeti, 8 palet gıda kolisi olmak üzere toplanan 35 palet yardım malzemesi taşınması için hazırlandı.

Paletler halinde hazırlanan yardım malzemeleri trene yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.



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