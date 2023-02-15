Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler için kıyafet üretiyor

EDİRNE (AA) - Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde hazırlanan kıyafetler, kentte misafir edilen afetzedelere "Sosyal market" aracılığıyla ulaştırılacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de katıldı.

Merkezdeki usta öğreticiler öncülüğünde hazırlanan kıyafetler, yaş gruplarına göre ayrılarak paketlendi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Hicran Bali ile birlikte merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Edirne'ye 2 bin afetzede geldi

Edirne'ye gelen afetzede sayısının 2 bine ulaştığını belirten Kırbıyık, misafirlerinin Mimar Sinan Spor Salonunda "Sosyal market" adıyla oluşturulan alandan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

Marketteki eksikleri tespit ederek tamamladıklarını ifade eden Kırbıyık, "Bütün STK'larımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, polis eşlerimize duyurduk. Yardımlar aktı geldi, sağ olsunlar. Birlik ve beraberliğimizin gücünü orada da gördük. Arkadaşlarımızın bugün buradaki emeği çok büyük ve ihtiyaca yönelik bir emek var. Edirne'mizden deprem bölgesine çok tır gönderdik ama şunu fark ettik. Edirne güvenli bir bölge ve eşine dostuna akrabasına gelen çok oldu. Otellerde kalanları da ziyaret ettik. Anladık ki daha da gelen olacak. O yüzden biz buradaki marketimizi hep beraber güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Edirne halkına bugüne kadar olan yardımları için teşekkür eden Kırbıyık, marketin güçlü ve zengin olması için yardımların aralıklarla sürmesini istediklerini dile getirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da hazırlanan ürünlerin, Edirne'deki depremzedelerin dertlerine derman olmasını dilediğini belirtti.

Usta öğretici Fatma Akay da diktikleri kıyafetlerin de aralarında bulunduğu bere, battaniye, eşofman, mont, çamaşır, pijama ve nevresim takımı gibi ürünlerden her yaş grubu ve beden için hazırladıklarını ifade etti.

İçerisinde 8 bin 500 ürünün yer aldığı koliler, oluşturulan insan zinciriyle araca yüklenerek markete gönderildi.

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