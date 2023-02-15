Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ürünü yardımı için üretimini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ürünü yardımı için üretimini artırdı

AA

Edirne'de üretim yapan kozmetik firması, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere hijyen ürünleri yardımı için mesaisini artırdı.

Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ürünü yardımı için üretimini artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üretim yapan kozmetik firması, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere hijyen ürünleri yardımı için mesaisini artırdı.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Pereja Kimya, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek oluyor.

Fabriya, bölgeye dezenfektan, kolonya ve sabun gönderebilmek için 2 üretim bandı daha açtı. Fabrika işçileri de deprem bölgesine gidecek malzemelerin üretimi için mesai yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin çok üzgün olduğunu söyledi.

İşçisiyle yönetimiyle acil olarak depremin olduğu ilk günden itibaren afet bölgesine yardım göndermeye başladıklarını belirten Susesi, "Acil olarak maddi yardımımız oldu AFAD'a, çadır gönderdik. Fabrikamızda bugün itibarıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye dezenfektan, sabun ve kolonya gönderdik fakat gördük ki daha fazla ihtiyaç var, acil olarak firmamızda bugün itibarıyla 2 çalışma hattı devreye soktuk. Kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan üretmeye başladık." diye konuştu.

Daha önce deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdiklerini anlatan Susesi, üretim tamamlanınca bir tır daha kolonya, dezenfektan ve sabun göndereceklerini dile getirdi.

Türk halkının birlik ve beraberliğinin zor günlerin en önemli dayanağı olduğunun altını çizen Susesi, "Türk halkı böyle zor günlerde kenetlenip beraber oluyor. Biz de sanayici ve iş insanları olarak fabrikamızın yarısından fazlasını bu üretime ayırdık. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

- "Her konuda yardıma, desteğe hazırız"

Fabrika işçisi Regaip Bozkır da depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Mesaiye kalıp üretim yaptıklarını anlatan Bozkır, şunları aktardı:

"Hijyen malzemeleri üretimini hızlandırdık. Deprem bölgesi için özellikle kolonya, sıvı savun, katı sabun, dezenfektan jel ağırlıklı üretim yapıyoruz. Üretim sayımız ve çalışan makine sayımızı deprem bölgesi için artırdık. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Çok üzgünüz her konuda yardıma desteğe hazırız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla ...
Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler için kıyafet üretiyor
YEREL HABERLER Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler ...
Lalapaşa'dan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Lalapaşa'dan toplanan yardım malzemeleri deprem ...
Avda başından vurulup öldü; arkadaşı 'Kaza' dedi
YEREL HABERLER Avda başından vurulup öldü; arkadaşı 'Kaza' dedi
Halk eğitim merkezi kursiyerleri depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezi kursiyerleri depremzedeler için ...
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜ'nün Elbistan'daki destek merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi ...
(Görüntülü)116&#039;NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL?İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ?DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL?İ ...
116'ncı saatte kurtarılan 15 yaşındaki Saadet İkbal´den iyi haber
YEREL HABERLER 116'ncı saatte kurtarılan 15 yaşındaki Saadet ...
Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine döndü
YEREL HABERLER Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine ...
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal ...
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ...
(Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: ŞİDDETLİ SALLANTIDA 2 METRE MESAFEDEKİ ÇOCUKLARIMA ULAŞAMADIM
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: ŞİDDETLİ SALLANTIDA 2 ...
Hataylı depremzede: Şiddetli sallantıda 2 metre mesafedeki çocuklarıma ulaşamadım
YEREL HABERLER Hataylı depremzede: Şiddetli sallantıda 2 metre ...
Edirne'de hayırsever köydeki evini depremzede aileye tahsis etti
YEREL HABERLER Edirne'de hayırsever köydeki evini depremzede aileye ...
Edirne Belediyesi deprem bölgelerine 23 yardım tırı gönderdi
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi deprem bölgelerine 23 yardım tırı ...
Trakya Üniversitesi, Elbistan'da depremzedeler için destek merkezi kurdu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, Elbistan'da depremzedeler için ...
Edirne'ye deprem bölgesinden 1216 afetzede geldi
YEREL HABERLER Edirne'ye deprem bölgesinden 1216 afetzede geldi
Edirne'de öğretmenler depremzedeler için polar kumaştan atkı ve bere dikiyor
YEREL HABERLER Edirne'de öğretmenler depremzedeler için polar ...
Trakya Üniversitesinde Afet ve Travma Polikliniği kuruldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde Afet ve Travma Polikliniği ...
Edirne'de orman köylüleri deprem bölgelerine yakacak odun gönderdi
YEREL HABERLER Edirne'de orman köylüleri deprem bölgelerine yakacak ...
(Görüntülü)DEPREMZEDE DEMİR: O SES KULAKLARIMDAN GİTMİYOR, 100 YIL GEÇSE DE UNUTAMAM
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE DEMİR: O SES KULAKLARIMDAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.