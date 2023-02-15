Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ürünü yardımı için üretimini artırdı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üretim yapan kozmetik firması, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere hijyen ürünleri yardımı için mesaisini artırdı.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Pereja Kimya, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek oluyor.



Fabriya, bölgeye dezenfektan, kolonya ve sabun gönderebilmek için 2 üretim bandı daha açtı. Fabrika işçileri de deprem bölgesine gidecek malzemelerin üretimi için mesai yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin çok üzgün olduğunu söyledi.

İşçisiyle yönetimiyle acil olarak depremin olduğu ilk günden itibaren afet bölgesine yardım göndermeye başladıklarını belirten Susesi, "Acil olarak maddi yardımımız oldu AFAD'a, çadır gönderdik. Fabrikamızda bugün itibarıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye dezenfektan, sabun ve kolonya gönderdik fakat gördük ki daha fazla ihtiyaç var, acil olarak firmamızda bugün itibarıyla 2 çalışma hattı devreye soktuk. Kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan üretmeye başladık." diye konuştu.

Daha önce deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdiklerini anlatan Susesi, üretim tamamlanınca bir tır daha kolonya, dezenfektan ve sabun göndereceklerini dile getirdi.

Türk halkının birlik ve beraberliğinin zor günlerin en önemli dayanağı olduğunun altını çizen Susesi, "Türk halkı böyle zor günlerde kenetlenip beraber oluyor. Biz de sanayici ve iş insanları olarak fabrikamızın yarısından fazlasını bu üretime ayırdık. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

- "Her konuda yardıma, desteğe hazırız"

Fabrika işçisi Regaip Bozkır da depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Mesaiye kalıp üretim yaptıklarını anlatan Bozkır, şunları aktardı:



"Hijyen malzemeleri üretimini hızlandırdık. Deprem bölgesi için özellikle kolonya, sıvı savun, katı sabun, dezenfektan jel ağırlıklı üretim yapıyoruz. Üretim sayımız ve çalışan makine sayımızı deprem bölgesi için artırdık. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Çok üzgünüz her konuda yardıma desteğe hazırız."

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