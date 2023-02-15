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Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

AA

Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Av sırasında tüfekle arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Enez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Dün, H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı’na gitmiş, H.G'nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vurulan H.B, hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan H.G. ifadesinde "atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu" belirtmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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