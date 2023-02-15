Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de konteyner ev üreticileri, tüm mesailerini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere konteyner yetiştirmek için harcıyor.

Resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin talepleri doğrultusunda konteyner evleri hazırlayan üreticiler, depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çabalıyor.

Tüm üretimlerini deprem bölgesi taleplerini karşılamak üzere bu alana kaydıran üreticiler tarafından hazırlanan konteynerler tırlara yüklenerek deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Merkeze bağlı Karayusuf köyündeki atölyesinde üretim yapan imalatçı Şenol Mert, AA muhabirine depremin bölgesindeki konteyner ihtiyacını karşılamak için üretim kapasitelerini artırdıklarını söyledi.

Fazla mesai yaparak çalıştıklarını belirten Mert, "Depremin ardından konteyner talepleri gelmeye başladı. Edirne içi siparişleri iptal ettik ve deprem bölgesi için üretime geçtik. Şu an sürekli deprem bölgesine çalışıyoruz." dedi.

Kendisinin de bir konteyner ev bağışında bulunduğunu ifade eden Mert, seyyar tuvalet imal edip deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirdi.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların soğuk hava şartlarından korunması için çalıştıklarını aktaran Mert, "Bugüne kadar 20 konteynerin üretimini tamamlayıp gönderdik. Şu anda üretimimiz devam ediyor. Ekibimize yeni işçiler kattık, mesaimizi artırdık ve izin yapmadan çalışıyoruz. Bundan sonra daha çok ürün göndermeyi planlıyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım edip, yaraları sarmaya çalışacağız." dedi.

- Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki yardım toplama çalışmaları da sürüyor.

Avrupa'dan gelen yardım malzemeleri ise toplama merkezlerinde tasnif edildikten sonra deprem bölgesine gönderiliyor.

Almanya Lüdenscheid kentinden gelen tır şoförü İsmail Menlik gurbetçilerin topladığı malzemeleri hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin depremin ilk anından itibaren yardım çalışmalarına başladığını belirten Menlik, ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerin devam edeceğini ifade etti.





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