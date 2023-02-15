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EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzedelere psikososyal destek verilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım ve destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Kadın Sağlığı Birimindeki psikolog ve aile danışmanı tarafından kente gelen depremzedelere psikososyal destek verileceğini aktarıldı. Destek almak isteyenlerin 0 284 213 41 02 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını ve tüm ülke olarak bu zor günlerin de el birliğiyle aşılacağını belirtti.

Sürecin psikolojik olarak en az hasarla atlatılması amacıyla kente gelen depremzedelere psikososyal destek verileceğini ifade eden Gürkan, "Ülkemizi derinden sarsan depremin toplumumuz üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak adına desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerinde uzman personelimiz kendilerine gerekli yardımı yapacak." ifadelerini kullandı.

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