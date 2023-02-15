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Deprem bölgelerinde giden AK Parti Edirne teşkilatı afetzedelerin acılarını paylaştı

AA

Deprem bölgelerinde giden AK Parti Edirne teşkilatı afetzedelerin acılarını paylaştı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile beraberindeki heyet, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye ve Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, ilçe başkanları, il ve ilçe kadın kolları başkanları ile yönetimlerinden oluşan 40 kişilik heyetle depremzede ailelerle bir araya geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesini ziyaret eden İba Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'dan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti Edirne teşkilatlarından oluşturulan gruplar ise Sumbas'a bağlı 13 köy ve 1 beldedeki depremzede aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

İba, Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Okulunda depremzedelerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen İba, yakınlarını depremlerde kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi. Bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden İba, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretlerde, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Sumbas'a bağlı Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Seydioğlu ve AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Erol Kaplan yer aldı.

- "Yaraları beraberce saracağız"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve heyet, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki görevinin ardından Hatay Çalışma Koordinasyonuna görevlendirilen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti, koordinasyona destek olunabilecek konular için görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatay'daki çadır kenti de ziyaret eden İba, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihin en büyük felaketleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Zor günlerin hep birlikte atlatılacağını aktaran İba, "Yaraları beraberce saracağız. Hepimizi yasa boğan afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüzyılın felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimizin yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

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