Edirne'de uluslararası öğrenciler afetzedeler için kan bağışında bulundu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, afetzedeler için Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün öncülük ettiği, "Birlikte Güçlüyüz" sloganı ile hayata geçirilen bağış kampanyasında Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Türkmenistan başta olmak üzere birçok uyruktan öğrenci, Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi'ne geldi.

Form doldurup ölçümleri yapılan öğrencilerden kan vermesi uygun bulunanların bağışları kabul edildi.

Batı Trakyalı Batuhan Hasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor günler geçirdiğini söyledi.

Depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Hasan, "Maddi manevi yardımlarla, bu bağışlarla devletin yanında durmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrenciler olarak yurt dışında ve ülke içerisinde biz devletin varlığını her zaman hissettik. Hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik. Ana vatanın evlatlarıyız. Her ne kadar yurt dışında doğup büyüsek de biz de böyle bir katkıda bulunmak istedik." dedi.

Hasan, bağış kampanyasına öncülük ettiği için İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'na teşekkür etti.

Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin de depremde yaralananlara acil şifalar, ölenlere de rahmet diledi.

Kuzey Makedonya'da deprem sonrası yas ilan edildiğini, yardım seferberliği kararı alındığını belirten Emin, "Toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı. Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği olarak Türkiye'nin yanında olmaya çalışıyoruz. Biz Türk'üz, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye nasıl her zaman bize kol kanat gerdiyse biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zor zamanında yanında olmak istedik." diye konuştu.

Kan bağışı yapan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kuzey Makedonya'dan Adis Bayramoski de "Anavatanımızın başı sağ olsun. Biz Balkanlar olarak her zaman Türkiye'nin yanındayız. Çok acı yaşıyoruz, duygulandık. Çok kötü hissediyoruz." dedi.

Etiyopya uyruklu öğrenciler Khadija Yimaj ve Rukeya Yassin de deprem dolayısıyla çok üzüldüklerini belirterek, Türkiye'de yaşayan herkesin eski hayatlarına kavuşmasını dilediklerini ifade etti.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık da kan merkezine gelerek bağıştan bulunan öğrencilere teşekkür etti.

Kampanya kapsamında 30 uluslararası öğrenci ile 20 müdürlük personeli bağışta bulundu.

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