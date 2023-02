EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için Batı Trakya'dan gönderilen yardım kolisinden çıkan not görenleri duygulandırdı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada Batı Trakya'dan gelen yardımların İpsala'da tasnif edildikten sonra deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

Gümülcine'den gelen bir yardım kolisinden çıkan notu paylaşan Kaymakam Sevgili, "Gümülcineli kardeşimizin notu ve hediyeleri, deprem bölgesindeki kardeşlerine en kısa süre içerisinde ulaştırılacaktır. Yardımların deprem bölgesine ulaşması için ilçemizde seferberlik başlatılmış olup yardım yapan ve aracı olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Not kağıdında, "Canım kardeşlerim umarım bu notum size ulaşmıştır. Bugün burada sizler için tek yürek olduk. Her an, her zaman aklımızda ve kalbimizdesiniz." ifadeleri yer aldı.

- İpsala'da 35 depremzede aile misafir ediliyor

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 35 ailenin ilçede misafir edildiğini bildirdi.

Kaymakam Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Deprem bölgesinden vatandaşları ilçede misafir ettiklerini aktaran Sevgili, "İlçemize 35 aileden toplam 81 vatandaşımız geldi. Ailelere Kaymakamlığımız tarafından ayni yardımlar yapılmaya başlandı. Yardımlar ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek. İlçemize gelen misafirlerimizi öncelikle Kaymakamlığımıza gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- TMO Edirne Başmüdürü Duman, İpsala Ticaret Borsasını ziyaret etti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürü İbrahim Duman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret etti.

Ziyarette, borsanın faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Duman'a teşekkür etti.

Duman'da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.