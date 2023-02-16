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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Trakya'dan afet bölgelerine yardımlar sürüyor, bölgeden yüzlerce tır depremden etkilenen kentlere gönderilirken, yeni yardım tırlarının hazırlanmasına da devam ediliyor.

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

EDİRNE (AA) - Trakya'dan afet bölgelerine yardımlar sürüyor, bölgeden yüzlerce tır depremden etkilenen kentlere gönderilirken, yeni yardım tırlarının hazırlanmasına da devam ediliyor.

Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kente yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Edirne'de, Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler, tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yardım kampanyalarının tasnifi, yüklenmesine kamu çalışanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de destek veriyor.

Kentten deprem bölgesine 276 tır yardım malzemesi gönderildi.

- Kentteki firma ihracatını durdurup afet bölgesine üretime başladı

Edirne Organize Sanayi Bölgesindeki sağlık firması da depremden etkilenen kentlere ilk etapta gazlı bez, sargı bezi, maske ve bandaj gibi sağlık malzemelerini taşıyan 1 tır yardımda bulundu.

Yurt dışına ihracatı durduran firma, bölgeye yeterli sağlık malzemesi tedarikini sağlamak için üretim kapasitesini artırdı.

Firma Genel Müdürü Abdurrahman Güven, deprem bölgesinde çok miktarda sağlık malzemesi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Depremde yaralananların yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için çaba sarf ettiklerini belirten Güven, "Şu an üretimimiz o bölgeye yapılıyor. Biz firma olarak bölgeye 1'i bağış olmak üzere 3 tır sağlık malzemesi gönderdik. İnşallah göndermeye devam edeceğiz. Gazlı bez, sargı bezi, elastik ve havlu bandaj, pamuklu ped gibi farklı sağlık malzemelerin üretimini yapıyoruz. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan bizim üretimini yaptığımız tüm malzemeleri gönderdik." ifadelerini kullandı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'dan 297 tır, 95 kamyon, 81 kamyonet, 27 konteyner ve 11 seyyar mutfak, 2 seyyar hastane ve 2 seyyar çamaşırhane deprem bölgesine gönderildi.

Çeşitli özelliklerde 132 araç ve 49 jeneratör ve termal izleme cihazı da deprem bölgesine götürüldü.

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin diktiği battaniye ve kıyafetler "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen afetzedelere yollandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü, giyim üretim teknolojisi programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerin, öğretim elemanlarının gözetiminde afetzedeler için battaniye ve kıyafet dikti. Öğrencilerin diktiği 452 battaniye, 20 bebek battaniyesi, 157 bere, 70 alt üst takım, 78 eldiven, 74 yemeni, 41 boyunluk ve 31 atkı deprem bölgesine gönderildi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de deprem bölgesinde 158 tır, 86 kamyon ve 54 kamyonet yardım malzemesi yollandı.

Demirköy ilçesinden 27 tır yakacak odun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen kampanyada besiciler tarafından afetzedeler için 340 küçük, 10 büyükbaş hayvan bağışlandı.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi dikiş-nakış kursu kursiyerleri de depremzedeler için pijama, bere ve polar eşofman dikerek deprem bölgesine ulaştırdı.

Kırklarelili kadınlar ise uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen köy ekmekleri üretti. Kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin ekmek bölgeye gönderildi.

- Bölgeden insani yardımların dışında hayvanlar için de yardım yapılıyor

Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere tonlarca hayvan yemi gönderildi.

Edirne'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine 353 ton yem gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, deprem bölgesinde hayvancılık yapan yetiştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yem yüklü tırların sevkinin sürdüğünü belirtti.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Bayazıt, "Bölgeye gönderilen yemler, deprem bölgesindeki müdürlüklerimizle koordine edilerek sevk edilmekte ve afetzede yetiştiricilerimize bakanlığımız personellerince ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle büyük bir dayanışma örneği göstererek yardımlarını esirgemeyen Edirne’mizde faaliyet gösteren yem fabrikaları, borsa, oda, birliklerimizin yönetici ve üyelerine, muhtarlarımıza ve tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." diye kaydetti.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, deprem nedeniyle bölgede yem sıkıntısı yaşandığını küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılayabilmeleri için yem yüklü yardım tırlarının bölgeye gönderildiğini belirtti.

Tekirdağ'dan da 160 ton yem ile 60 ton saman deprem bölgesine gönderildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da deprem bölgesinde üreticilere destek olmaya çalıştıklarını, yem yardımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki besicilere bir tır hayvan yemi gönderildi.

Birlik Başkanı Ali Dermenci ve birlik üyelerinin katkısıyla kentteki besicilerden toplanan hayvan yemleri, tıra yüklendi. Tır, Malatya'da ki ağılları zarar gören ve yem bulmakta zorluk çeken besicilere ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Dermenci, bölgede besicilik yapan afetzedelere yardım kampanyasına yem göndererek destek verdiklerini söyledi.

Yaşamın güçleştiği bölgedeki vatandaşların tekrardan ayağa kalkabilmesi için herkesin canla başla destek olduğunu ifade eden Dermenci, "Diğer illerimize de yapacağımız yardımlara da destek olan ve olacak üyelerimizden Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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