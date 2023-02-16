Kursiyerler depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

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EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda afetzedeler için kışlık kıyafet dikiliyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler için kışlık kıyafet dikmeye başladı.

Kursiyerler, öğretmenler, kaymakamlık ve hayırsever vatandaşların destekleri ile tedarik edilen kumaşlardan pantolon, kazak, bere, şapka ve çocuk kıyafetleri hazırlanıyor.

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