Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri kente döndü

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EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, İskenderun'da iki vatandaşı enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremlerin ardından AFAD'dan gelen görevlendirmeyle hazırlıklarını tamamlayan 12 kişilik ekip, Edirne Valiliği koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalara katıldı.

Görevlerini tamamlayarak Edirne'ye dönen ekibin üyesi Umut Varlı, İskenderun'da depremin 40'ıncı saatinde Mehmet isimli bir vatandaşı enkazdan çıkardıklarını söyledi. Varlı, "Enkazdan ses gelince hızla çalışmalara başladık. Taşla duvara vurduğumuzda bu sefer yanıt aldık. Büyük bir mutluluk hissettik. Enkaz alanına girdiğimizde önümüzde kırmamız gereken iki duvar vardı. Duvarda çok küçük bir delik açtık. İlk olarak yer tespiti yapmamız gerekiyordu." dedi.

Varlı, ellerindeki ışığı gördüğünü söylemesiyle enkaz altındaki kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Duvarı kırdıkları noktadan elini içeriye uzatarak afetzedeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Varlı, "Elimi çok sıkı bir şekilde tuttu ve geri çekmeye çalıştığımda bırakmadı. Sonra, onu rahatlatmak adına Mehmet ağabeyle konuştum. Açtığımız deliği büyüttük ve bacaklarının enkaz altında kaldığını gördük. Dolabı kaldırmaya çalışıp çekmeye kalktığımızda ağrıları olduğunu söyledi. Bir şekilde dolabı da parçalayarak sağlık ekiplerine haber verdik." diye konuştuk.

İskenderun'da bir kişinin daha enkazdan çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyleyen Varlı, yaralıları enkazdan çıkardıktan sonra ekip olarak tüm yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti.

Ekibin tim lideri Özgür Suakar da AFAD'dan gelen görevlendirmeyle hızlı bir şekilde hazırlanarak 12 saatlik yolculuk sonrası bölgeye ulaştıklarını ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

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