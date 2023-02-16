Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri kente döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri kente döndü

AA

Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri kente döndü

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, İskenderun'da iki vatandaşı enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremlerin ardından AFAD'dan gelen görevlendirmeyle hazırlıklarını tamamlayan 12 kişilik ekip, Edirne Valiliği koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalara katıldı.

Görevlerini tamamlayarak Edirne'ye dönen ekibin üyesi Umut Varlı, İskenderun'da depremin 40'ıncı saatinde Mehmet isimli bir vatandaşı enkazdan çıkardıklarını söyledi. Varlı, "Enkazdan ses gelince hızla çalışmalara başladık. Taşla duvara vurduğumuzda bu sefer yanıt aldık. Büyük bir mutluluk hissettik. Enkaz alanına girdiğimizde önümüzde kırmamız gereken iki duvar vardı. Duvarda çok küçük bir delik açtık. İlk olarak yer tespiti yapmamız gerekiyordu." dedi.

Varlı, ellerindeki ışığı gördüğünü söylemesiyle enkaz altındaki kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Duvarı kırdıkları noktadan elini içeriye uzatarak afetzedeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Varlı, "Elimi çok sıkı bir şekilde tuttu ve geri çekmeye çalıştığımda bırakmadı. Sonra, onu rahatlatmak adına Mehmet ağabeyle konuştum. Açtığımız deliği büyüttük ve bacaklarının enkaz altında kaldığını gördük. Dolabı kaldırmaya çalışıp çekmeye kalktığımızda ağrıları olduğunu söyledi. Bir şekilde dolabı da parçalayarak sağlık ekiplerine haber verdik." diye konuştuk.

İskenderun'da bir kişinin daha enkazdan çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyleyen Varlı, yaralıları enkazdan çıkardıktan sonra ekip olarak tüm yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti.

Ekibin tim lideri Özgür Suakar da AFAD'dan gelen görevlendirmeyle hızlı bir şekilde hazırlanarak 12 saatlik yolculuk sonrası bölgeye ulaştıklarını ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kursiyerler depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Kursiyerler depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) EDİRNE?DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE?DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN ...
Edirne'de uluslararası öğrenciler afetzedeler için kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de uluslararası öğrenciler afetzedeler için ...
Deprem bölgelerinde giden AK Parti Edirne teşkilatı afetzedelerin acılarını paylaştı
YEREL HABERLER Deprem bölgelerinde giden AK Parti Edirne teşkilatı ...
Edirne'ye gelen depremzedelere psikososyal destek verilecek
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen depremzedelere psikososyal destek ...
Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri ...
Avda başından vurulup öldü, arkadaşı 'Kaza' dedi (2)
YEREL HABERLER Avda başından vurulup öldü, arkadaşı 'Kaza' dedi (2)
Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Edirne'de av arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla ...
Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ürünü yardımı için üretimini artırdı
YEREL HABERLER Edirne'de kozmetik firması deprem bölgelerine hijyen ...
Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler için kıyafet üretiyor
YEREL HABERLER Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler ...
Lalapaşa'dan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Lalapaşa'dan toplanan yardım malzemeleri deprem ...
Avda başından vurulup öldü; arkadaşı 'Kaza' dedi
YEREL HABERLER Avda başından vurulup öldü; arkadaşı 'Kaza' dedi
Halk eğitim merkezi kursiyerleri depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezi kursiyerleri depremzedeler için ...
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜ'nün Elbistan'daki destek merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi ...
(Görüntülü)116&#039;NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL?İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ?DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL?İ ...
116'ncı saatte kurtarılan 15 yaşındaki Saadet İkbal´den iyi haber
YEREL HABERLER 116'ncı saatte kurtarılan 15 yaşındaki Saadet ...
Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine döndü
YEREL HABERLER Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine ...
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal ...
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.