Edirne'ye gelen depremzedeler kentteki hastanelerde tedavi görüyor

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EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşlar Edirne'deki hastanelerde tedavi oluyor.

Depremden etkilenen şehirlerden Edirne'ye gelenler, otel ve pansiyonların yanı sıra hayırseverler veya yakınlarının evlerinde kalıyor.

Gelenler arasında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan vatandaşlar yer alıyor. Yaralı depremzedeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin ortopedi servislerinde tedavi ediliyor.

- "Eşim vefat etti, çok üzgünüm"

Hatay'dan gelen Mahide İntizamoğlu, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve eşiyle enkaz altında kaldığını söyledi.

Eşi Hidayet İntizamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirten İntizamoğlu, "Çok kötü anlar yaşadık. Deprem anında uyuyorduk. Sarsıntıyla uyandık ve hemen dışarı çıktık, o sırada evin duvarı eşimin üzerine yıkıldı. Ben de onu kurtarmaya koşarken düştüm. Çocuklarımız bize yardım etti, babasının üzerinden duvarı kaldırdı. Eşim vefat etti, çok üzgünüm." dedi.

Memleketinde eşinin cenazesini defnettikten sonra yakınlarıyla Edirne'ye geldiğini ve otelde kaldıklarını anlatan İntizamoğlu, kırılan kolunun Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde alçıya alındığını ve tedavisinin yapıldığını dile getirdi.

İntizamoğlu hem sağlık çalışanları hem de vatandaşların kendilerine misafirperver davrandığını vurguladı.

Aynı kentten gelen Kerem Topaloğlu da depremde ailesiyle yaşadığı evin yıkılması nedeniyle üzerine beton ve molozların düştüğünü söyledi.

Elinin ve ayağının kırıldığını belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Annem ve kardeşlerimle dışarı çıktığımız sırada merdivenler çöktü düştük ve o sırada üzerimize balkon düştü. Elim ve ayağım üzerine düşenler nedeniyle kırıldı. Komşularımız bizi bulunduğumuz yerden çıkardı. Bir süre arabada kaldıktan sonra ailemle Edirne'ye geldik. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Hastanede tedavimi oluyorum. Elimi ve ayağımı alçıya aldılar. Her gün kontrole geliyoruz, tedavim devam ediyor."

- "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun"

Hasan Topaloğlu ise depremde Hatay'daki evinin yıkıldığını ifade etti.

Merdivenlerin üzerine düşmesi nedeniyle ayağının kırıldığını dile getiren Topaloğlu, "Depremin ardından sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, Edirne'ye geldik. Burada hastanede tedavi oluyoruz. Herkesten, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, teşekkür ederiz." diye konuştu.

- Psikososyal destek

Trakya Üniversitesinde depremden etkilenen vatandaşlar için Afet ve Travma Polikliniği kuruldu.

Çocukların ve gençlerin randevusuz muayene edileceği poliklinikte, psikososyal destek ve gerektiğinde tedavi-izlem hizmeti verilecek.

Ayrıca, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Kadın Sağlığı Birimindeki psikolog ve aile danışmanı tarafından, kente gelen depremzedelere psikososyal destek sağlanacak.

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