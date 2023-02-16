Edirne'de "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de hakkında "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

JASAT personeli, silahla yağma suçundan 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmalar ve takip sonucu Y.K, Uzunköprü'de yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.