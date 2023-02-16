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Edirne'de "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi

AA

Edirne'de hakkında "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edirne'de "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de hakkında "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

JASAT personeli, silahla yağma suçundan 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmalar ve takip sonucu Y.K, Uzunköprü'de yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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