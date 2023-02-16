Edirne'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hacıumur köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Köye giden ekipler 5 kişiyi kendilerine ait arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı yapılan alanda dedektör, kürek, kazma ve kazı aletleri ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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