Milyon mu milyar mı daha büyük?

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince kente gelen depremzedelere ücretsiz şehir içi ulaşım imkanı sağlanacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada Edirne'ye deprem bölgesinden yaklaşık 2 bin vatandaşın geldiğini belirtti.

Kente gelen depremzedelere destek olduklarını aktaran Gürkan, "Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde kurduğumuz İMECE Market ile vatandaşlarımıza gelip burada istedikleri her türlü eşyayı alma imkanını sağladık. Vatandaşlarımızın giysi, hijyen malzemesi, çocuk bezi, çocuk maması gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca gıda desteğinde de bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın da bir ihtiyaç olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'ye gelen tüm vatandaşlarımızın Atatürk Kültür Merkezi İMECE Market'e başvurmaları halinde Edirne Belediyesi tarafından düzenlenmiş toplu ulaşımda ücretsiz olarak kullanabilecekleri Kent Kartları kendilerine bir kayıt yaparak takdim edeceğiz. Her depremzedeye Kent Kart vereceğiz, toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanacaklar, bunu belediye olarak biz finanse edeceğiz."

- Keşan heyeti deprem bölgesinde

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, afet bölgesi Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada tüm kurum kuruluş ve gönüllülerin iş birliği içerisinde Hatay'da büyük bir dikkat ve özveri ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Depremin yarattığı acı manzaraya şahitlik ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Acımız ne kadar büyük olursa olsun birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağız. İyi günde değil sadece, kötü günde de bir olan milletin fertleri olarak bu toprakların bize miras bıraktığı kardeşlik, birlik beraberlik ve dayanışma ile tek vücut, tek yürek, tek bilek olup bu günleri de atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

Kırıkhan ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Helvacıoğlu, Keşanlı çocukların yardım kampanyasında getirdiği oyuncakları Kırıkhan'daki çocuklara verdi.

- Fırıncılardan depremzedelere destek

Keşan ilçesinde fırıncılar ilçede misafir edilen depremzedelerin ekmek ihtiyacını 10 gün boyunca karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki tüm fırıncıların 10 gün boyunca ilçedeki depremzedelere ekmek desteğinde bulunacağı belirtildi.

İlçe halkının depremin ilk gününden bu yana birlik beraberlik içerisinde yardım kampanyasına destek verdiği aktarılan açıklamada, esnafların da desteğe devam ettiği kaydedildi.

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