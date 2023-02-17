Edirne OSB depremzedelere istihdam olanağı sağlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ayni ve nakdi yardımlarını sürdüren Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) afetzedelere istihdam olanağı sunacak.

Edirne OSB'de depremden etkilenen illerde ihtiyaç duyulan malzemeleri üreten firmalar, imalatlarının büyük bölümünü bölgeye yönlendirdi.

Deprem bölgesine yardım tırlarının sevki sürerken, kente gelen depremzedelere istihdam kolaylığı sağlanması da kararlaştırıldı.

Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Gökmen, AA muhabirine, OSB'deki tüm fabrikaların deprem bölgesine yardım ve destekte bulunmak için seferber olduğunu söyledi.

Depremin ardından toplanarak "Ne yapabiliriz?" diye düşündüklerini ifade eden Gökmen, "İlk etapta ayni ve maddi yardımları hızlı şekilde gönderdik. Yardımlarımız sürüyor. Afetzede vatandaşlarımıza istihdam da sağlayacağız. Tüm firmalar gücü yettiğince deprem bölgesine destek oluyor. Bölgenin kalkınmasını sağlamak için Edirne OSB katkı vermeye devam edecek." dedi.

Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven ise Edirne OSB'nin kapılarının depremzedelere açık olduğunu dile getirdi.

İstihdam oluşturma anlamında çalışmaların başladığını belirten Güven, "Hem kendi firmamız hem de diğer firmalarımız depremzede vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için talepte bulundular. Çalışmak isteyen vatandaşlarımıza Edirne OSB'nin kapıları sonuna kadar açık. Talepler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Depremden etkilenen kentlere binlerce yardım kolisinin tırlarla sevk edildiğini anlatan Güven, desteklerin aralıksız süreceğini bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.