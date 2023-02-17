Edirne'de afetzedelere bağış yapmaya gelen çocuk kaymakamın kapısını elinde kumbarasıyla çaldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Berat Şakrak, afetzedelere kumbarasındaki paraları bağışladı.

Süloğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Şakrak, elinde kumbarasıyla Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'nın makamına gitti. Kumbarasını Kaymakam Kaya'ya uzatan Şakrak, depremzedelere bağışta bulunmak istediğini söyledi.

Kaya, Şakrak'ı alnından öperek davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Şakrak'ın kumbarasından çıkan para AFAD'ın depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına yatırıldı.

- Oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırıldı

Bu arada Keşan ilçesinde yardım kampanyasına katkıda bulunan çocukların getirdiği oyuncak, harçlık ve not kağıtları depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet, deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Helvacıoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde AFAD'ın kurduğu çadır kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Burada çocuklarla sohbet eden Helvacıoğlu, Keşanlı çocukların yardım kampanyasına getirdiği oyuncak, harçlık ve not kağıtlarını depremzede çocuklara verdi.

Helvacıoğlu, depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye'nin yediden yetmişe tek yürek olduğunu belirtti. Kendileri küçük ancak yürekleri tüm dünyayı kucaklayacak kadar büyük olan çocukların depremzede çocuklar için topladıklarını ilettiğini ifade eden Helvacıoğlu, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağını kaydetti.

- Oyuncaklardaki notlar duygulandırdı

Oyuncakların üzerinde yazan notlar duygulandırdı.

Notlarda yazan "Canım kardeşlerim kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Ben her zaman sizin için Allah’a dua edeceğim.", "Sevgili arkadaşlarım kardeşim Güneş ve ben Zeynep sizler için en sevdiğimiz oyuncaklarımızı hazırladık. Sizleri çok seviyoruz. Sakın üzülmeyin." ve "Umudumuzu ve direncimizi artıran dayanışma ruhumuzu güçlendiren kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." cümleler duygulandırdı.

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