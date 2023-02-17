Evi yıkılan ve yakınlarını kaybeden şoför afetin ilk günü Edirne'den Hatay'a tırıyla yardım taşıdı

EDİRNE (AA) - Yurt dışına yükünü boşalttıktan sonra depremi Kapıkule Sınır Kapısı'nda öğrenen Hataylı şoför, memleketine Edirne'de bir süre bekleyip tırına yüklediği yardımları da götürdü.



Alınan bilgiye göre, tır sürücüsü Mehmet İşlek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremleri Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda öğrendi.

Yardımların hazırlandığı Edirne Atatürk Kültür Merkezi'ne giden İşlek, Hatay'a yardımı gönüllü olarak götürebileceğini söyledi.



Bir süre tırın dolmasını bekleyen İşlek, yardımları götürdüğü memleketinde evinin yıkıldığını, yakınlarının hayatını kaybettiğini gördü.

- Gürkan, acısını bastırıp yardım için çabalayan şoförle diyaloğunu anlattı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerini ziyaretinde personelini tebrik etti, bir maaşla ödüllendirileceklerini dile getirdi.

Pek çok kahramanın afet esnasında canla başla çalıştığına vurgu yapan Gürkan, bu kahramanlardan birisinin de Hataylı Mehmet İşlek olduğunu söyledi.

Hatay'da evi yıkılan ve yakınlarını depremde kaybeden tır şoförü Mehmet İşlek'in memleketine tırıyla Edirne'den yardım taşıdığını belirten Gürkan, "Yardım noktasında dolan tırın yanına indim, kendisine başsağlığı diledim. Çok üzgündü. 'Tırın dolmasını neden bekledin?' dedim. 'Onları kaybettik, yaşayanlara faydamız olsun diye bekledim.' dedi. Böyle insanlar var, minnet duymamak elde değil." diye konuştu.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı tır şoförü İşlek ise depremin ardından ailesine bir süre ulaşamadığını aktardı.

Edirne'de yardım tırı yüklenmesini beklediği sırada ailesiyle görüştüğünü belirten İşlek, şunları anlattı:



"Hatay'da aile apartmanımızın yıkıldığını yengemi, kardeşimin eşini ve yeğenimi kaybettiğimi öğrendim. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Edirne'de tırı yüklendikten sonra Hatay'a yardımları ulaştırdım, daha sonra cenazelerimizi defnettik. Allah bir daha yaşatmasın. Tır şoförleri olarak yardımları bölgeye eksiksiz ulaştırdık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun."





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