En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında Türk milletinin ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Büyük bir afetin yaşandığını, yaraların birlik ve beraberlikle sarılacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, ülkemizi afetlerden korusun, tekrarını yaşatmasın. Deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Depremin yaşandığı ilk andan itibaren dualarını hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizden, deprem bölgesinde omuz omuza ve gönül gönüle mücadele tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun.​​​​​​​"

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Devlet ve millet el ele vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu içerisinde depremzede vatandaşların yaralarının hep birlikte sarılacağını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Böyle manevi geceler, insanlar arasındaki dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesine büyük katkı verir. Bu gecede semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle rabbim dualarımızı kabul eylesin.



Bu acıların tekrar yaşanmamasını dilerim. Miraç Kandili hürmetine tüm İslam aleminin kandilini kutluyor, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabırlar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, Miraç Kandilinin Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi.

Kandil gecelerine huzur ve barış içinde erişme temennisinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl Miraç Kandilini, ülkemizin 11 ilini kapsayan, binlerce insanımızın hayatına mal olan, on binlerce insanımızın yaralanmasına ve on binlerce binanın yıkılmasına sebep olan büyük ve şiddetli bir depremin atmosferinde kutluyoruz. Rabbim, depremde hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar versin. Depremden sağ salim kurtulan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat ve sabırlar versin."

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