Edirne'de rüşvet operasyonunda Edirne Belediyesi çalışanı 3 kişi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) – Edirne Belediyesi çalışanı 3 kişi "rüşvet operasyonu" kapsamında gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı "rüşvet" iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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