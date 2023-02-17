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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne halkı misafir ettikleri depremzedeler için seferber oldu

AA

Edirne halkı misafir ettikleri depremzedeler için seferber oldu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirneliler, misafir ettikleri depremzedelere yardım için yarışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Edirne'ye gelenlerin bir kısmı yurt ve misafirhanelerde bir kısmı da hayırseverlerin kendileri için tahsis ettiği evlerde kalıyor.

Misafir edilen 2 bin 400 depremzedenin tüm ihtiyaçları Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezinde kurulan sosyal marketlerde ücretsiz karşılanıyor.

Devletin yardımlarının yanı sıra halk da afet nedeniyle kentlerine gelen konuklarına ellerinden gelen yardımdan geri durmuyor.

Kimi esnaf ücretsiz hizmette bulunurken, doktorlar para almadan muayene ediyor, ev sahipleri kira almıyor.

- Gönüllü diş hekimi çalışması

Edirne Diş Hekimleri Odası depremzedeler için ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti başlattı.

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, AA muhabirine son yüzyılın en büyük depreminin Türkiye'de yaşandığını söyledi.

Kolcular, "Hesap numarası oluşturuldu ve Türkiye'deki tüm diş hekimleri kendi bağışlarını yaptı. Diş hekimleri deprem bölgesiyle ilgili yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bizler de Edirne Diş Hekimleri Odası olarak 'gönüllü diş hekimi' çalışmasını başlattık. Kentimize gelen depremzede vatandaşlarımızın acil diş tedavisi gerektiren hastalarımızın ücretsiz diş tedavilerini üstlendik." dedi.

Kolcular, tedavi olmak isteyenlerin Edirne Diş Hekimleri Odasına başvurması gerektiğini dile getirdi.

- Esnaf desteğe devam ediyor

Edirne esnafı yardım kampanyalarına verdiği desteğin yanı sıra kente gelenlere de destek oluyor.

Optisyen Kaan Başaran zor zamanların birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getirdi.

Depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini anlatan Başaran, "Dün iş yerimize gelen vatandaşımız deprem anında canını kurtarmak için hızlı şekilde dışarı çıktığını ve gözlüğünün evinde kaldığını anlattı. Burada muayene olan depremzedelere reçetesiyle geldiğinde ücretsiz cam ve çerçeve sağlıyoruz." dedi.

Gözlükçü Gürkan Başkan, deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin ve Edirnelilerin çok üzüldüğünü belirterek, "Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Edirne'ye gelen depremzedelere yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaç halinde depremzedelere gözlüğünü ücretsiz veriyoruz." diye konuştu.

Berber Berkan Çakıcı, misafirperver Edirne esnafının desteğe devam ettiğini belirterek, iş yerine gelen depremzedelere ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

Bazı fırınların ücretsiz ekmek desteğiyle yardım seferberliğine katıldığı kentte Edirne Belediyesi de depremzedelerden ulaşım ücreti almıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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