Selimiye Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

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EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'ndeki Miraç Kandili programında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Edirne'de kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler ve afetzedeler için dua edildi.

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Serenli, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.



Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dualarla eda edildi.



Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

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