Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere pek çok anıt eser sis altında kalarak gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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