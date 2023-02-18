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Enkazdan kardeşleri tarafından kurtarılan Hataylı depremzedenin tedavisi Edirne'de sürüyor

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde eşiyle yakalanan ve enkaz altından kardeşleri tarafından kurtarılan 49 yaşındaki İlknur Akpınar'ın tedavisi Edirne'de sürüyor.

Enkazdan kardeşleri tarafından kurtarılan Hataylı depremzedenin tedavisi Edirne'de sürüyor

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde eşiyle yakalanan ve enkaz altından kardeşleri tarafından kurtarılan 49 yaşındaki İlknur Akpınar'ın tedavisi Edirne'de sürüyor.

Antakya'da evlerinde uyurken depremi hisseden Akpınar çifti, dışarı çıktıkları esnada yıkılan duvarların altında kaldı.

Yaralanan İlknur Akpınar, enkazdan kardeşleri tarafından çıkartılırken eşi Hasan Akpınar ise kendi imkanlarıyla üstündeki betonu kırarak kurtuldu.

Ambulansla önce Dörtyol ilçesine oradan da Adana'ya sevk edilen İlknur Akpınar, bölgeye gelen damadı tarafından Edirne'ye getirildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağ bacağından ameliyat edilen Akpınar'ın tedavisi sürüyor.

-Deprem anını anlattı

İlknur Akpınar, gazetecilere, depremin küçük sallantılarla başladığını ve giderek hızlandığını söyledi.

Sarsıntıların ardından uyandıklarını anlatan Akpınar, güvenli olarak gördükleri kapı önüne çıktıklarını ancak depremin yıkıcı etkisi nedeniyle bahçeye düşerek molozların altında kaldığını ifade etti.

Enkaz altında yaklaşık bir saat kaldığını anlatan Akpınar, şunları kaydetti:

"Ben bahçede molozların altında kaldım. O esnada eşimin üzerine de molozlar düştü. 'İmdat' sesleri yankılanmaya başladı ve herkes kendi canının derdine düştü. Yakınımızda oturan kardeşlerim geldi, onlar beni molozların altından çıkardı. Sağ bacağım 4 yerden kırılmış. Çıkartıldıktan sonra ilk önce Adana'ya getirildim, oradaki yoğunluktan dolayı damadım beni Edirne'ye getirdi. Burada ameliyat oldum, bacağıma platin takıldı. Çok şükür iyiyim."

-"Her şeyimiz gitti"

Deprem anının aklından çıkmadığını gözyaşları içinde anlatan Akpınar, "Her şeyimiz gitti. Ben doğma büyüme Hataylıyım, güzel memleketimiz gitti. Taş üstünde taş kalmadı." dedi.

Hasan Akpınar ise eşinin uyarısıyla yataktan kalktığını, kapının önüne geldiklerinde bulundukları yerin birden çöktüğünü dile getirdi.

Çökmeyle birlikte eşinin bahçeye savrulduğunu ve üzerine duvarın düştüğünü belirten Akpınar, "Ben geriye doğru kaydım üzerime 2,5 metrelik duvar düştü. Kendimi çıkartmak için duvarı kırmaya çalıştım, ellerim yara oldu. Ayağımı kurtardım, eşimin yanına gittim. O esnada eşimin kardeşleri geldi zorla oradan çıktık. Ben böyle bir sallantı hayatımda yaşamadım, bizi yerle bir edene kadar sarsıntı durmadı. Allah'tan kızlarım o akşam evde değillerdi." ifadelerini kullandı.

Akpınar, yapılan yardımlardan dolayı yetkililere ve yardımsever vatandaşlara teşekkür etti.

- Yaralı depremzedeler TÜ Tıp Fakültesinde tedavi ediliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu da depremlerin hemen ardından bölgeye üniversiteden bir sağlık ekibinin gittiğini söyledi.

Deprem bölgesinden sevkleri sağlanan yaralıların tedavilerinin Edirne'de sürdüğünü belirten Çopuroğlu, "Kendi imkanlarıyla gelen hastalarımız da var. Şu anda 7 hastamızın gerekli tedavileri yapılıyor. Bazı hastalarımızın uzuv kayıpları var. Tedavi sürecinde psikiyatri bölümünden de destek alıyoruz. Çok büyük bir yıkım. Bir gece yatarken eviniz, işiniz, aileniz var ama ertesi sabah bunları hepsi kaybolmuş olabiliyor. O yüzden ciddi bir destek gerekiyor." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki görevinin ardından Edirne'ye dönen Öğr. Gör. Eşref Selçuk da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen hekimlerle depremzedelere hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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