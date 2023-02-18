Keşan'daki "huzur ve güven" uygulamasında aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında hırsızlık aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamada 934 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulama kapsamında 103 araç kontrol edildi 10 sürücüye 17 bin 829 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulama kapsamında hırsızlık suçundan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.





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