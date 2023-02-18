Edirne'de trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Uzunköprü istikametinden Keşan yönüne giden B.Ç. idaresindeki 42 ETS 43 plakalı tır, Kavacık köyü yakınlarında A.C.Ş'nin kullandığı 22 ACF 333 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü A.C.Ş. ile otomobildeki S.Ş. ve E.M.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keşan'da ise Ş.E. kontrolündeki 22 FH 750 plakalı otomobil Çamlıca köyü istikametinden Bahçeköy yönüne seyrederken tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Ş.E. ve otomobilde bulunan R.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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