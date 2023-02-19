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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin bahçesinden kombisi çalınan kişi polise başvurdu.

Medrese Ali Bey Mahallesi'nde yaşayan İ.S, bahçesinde bulunan kombinin yerinde olmadığını fark etti.

Ev sahibi İ.S, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.C'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.C, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Kavak Mahallesi'ne yaşayan C.K, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

C.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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