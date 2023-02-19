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Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan 70 kişilik Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü

AA

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan 70 kişilik Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan 70 kişilik Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü.

Bosna Hersek'teki sivil savunma ekiplerinin oluşturduğu 70 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama köpeğiyle Hatay ve ilçelerinde görev yaptı.

AFAD ve diğer ülkelerden gelen yabancı ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersek ekibi, 10'dan fazla kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekip ülkelerine gitmeden önce Edirne'de mola verdi. Kentte bir süre dinlenen ekip üyeleri daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den ayrıldı.

Ekip lideri Dzenadin Veladzic, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin üçüncü günü bölgeye ulaştıklarını ve çalışmaya başladıklarını söyledi.

Veladzic, daha önce böyle büyük bir yıkımla hiç karşılaşmadığını ifade etti.

Bosna Hersek'in kalbinin her zaman Türkiye'yle birlikte attığını dile getiren Veladzic, "Bosna Hersek her zaman Türkiye'nin yanında. Ülkemizden çok sayıda arama kurtarma ekibi depremden etkilenen kentlerde görev yapmaya gitti. Türk halkına yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bize çok iyi davrandılar. Türk halkından ve AFAD ekiplerinden çok destek gördük." diye konuştu.

Ekip üyesi Halise Çengiç de arama köpekleriyle başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'ye destek olabildikleri için gurur duyduklarını ifade eden Çengiç, "Çok mutluyuz. Deprem bölgesinde hem AFAD ile hem de yabancı ekiplerle çalıştık. Madenciler de çok güzel çalışmalar yaptı. Enkazdan birini çıkardığımızda ailemizden birini kurtarmış gibi hissettik. Çok duygusal anlar yaşadık." dedi.

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