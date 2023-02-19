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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türkiye'nin zor günleri birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde aşacağını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım ve kaybedilen canların Türkiye'yi büyük bir acıya boğduğunu belirtti.

Türk milletinin enkaz altındaki canları kurtarmak için bölgeye akın ettiğini ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Bugünleri birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde aşacağız. Hayatını kaybeden canlar en büyük üzüntümüzdür. Canımızdan can gitti. Kalan canlara da devlet-millet bütünleşmesiyle sahip çıkılacaktır. Bugün aranan tek özellik, acının bağladığı kuvvetli sevgi olmalıdır. Deprem şu partiden, bu ideolojiden diye kimseyi ayırmadı. O enkazın altında Türkiye’nin yüreği kaldı. Devletimiz, milletimiz ayaktadır. Duamızı tekrar edelim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

- Saadet Partisi Erbakan ve depremde hayatını kaybedenleri anacak

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı, merhum Necmettin Erbakan ve depremde hayatını kaybedenler için hatim duası ve mevlit programı düzenleyecek.

İl Başkanı Sinan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 27 Şubat'ta Erbakan'ın vefatı dolayısıyla anma programları düzenlediklerini hatırlattı.

Bu yılki programda Kahramanmaraş merkezleri depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları da anmak istediklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak da nitelendirilen bu büyük deprem sonrasında milletçe büyük bir acı yaşadık. Vefat eden onbinlerce insanımız oldu. Acımız çok büyük. Salon programlarını iptal ettik. İnşallah 27 Şubat pazartesi akşam namazına müteakiben Eski Cami'de Erbakan hocamız ve depremde hayatını kaybedenler için hatim duası ve mevlit programı icra edeceğiz. Programa tüm halkımızı davet ediyoruz."





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