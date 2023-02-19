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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki afetzedeleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süloğlu'na da afetzede aileler geldi.

Kaymakam Özgür Kaya, ilçeye gelen bir aile ile hastanede tedavi gören afetzedeyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetzede aileler de kaymakamlık makamına gelerek birimlerin ilgi ve desteği ile Süloğlu halkının misafirperverliği için teşekkür etti.

- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli deprem bölgesine gitti

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Hatay'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmalar destek vermek isteyen Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli hazırlıklarını tamamladı.

İl Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığındaki il ve ilçe müdürlüklerinden gönüllü personel, Hatay'da çalışmalara destek olacak.

- Enez'de badem ağaçları çiçek açtı

Edirne'nin Enez ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Sıcaklığın 16 dereceye kadar yükseldiği ilçede badem ağaçları "yalancı bahara" aldanıp çiçeklendi.

Enezli çiftçi İbrahim Köşeler, meyve ağaçlarının hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açtığını söyledi.

Normal şartlarda şubat ayının karlı olması gerektiğini belirten Köşeler, "Geçtiğimiz yıl bu zamanda kar, buz vardı. Bu sene ne kar yağdı ne de yeterli yağmur. Mevsimler artık değişti." dedi.

İlçede hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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