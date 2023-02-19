AK Parti Edirne İl Başkanı İba, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek çağrısı yaptı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hayırseverlere "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

İba yaptığı yazılı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının başlatıldığını hatırlattı.

Kampanya kapsamında hayırsever vatandaşların evlerini ücretsiz veya uygun bir bedel karşılığında depremzedelere kiralayabileceği belirten İba, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödenecek. Evini bedelsiz olarak depremzedelere açan hayırseverler en az 3 ay süre olmak şartıyla kaymakamlıklara başvuru yapabilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanacak ve belirlenen depremzede aile eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.



Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı binalar ve eşyalar Türkiye Sigorta tarafından güvenceye alınacak. Acılardan geçmiş depremzedeler ile el ele omuz omuza dayanışma içerisinde olacağız. Şimdi birlik zamanı. Birbirine destek olmanın, kardeş olmanın en güzel örneğini sunan milletimiz, depremzede kardeşlerimizi bağrına basacak, hanesine konuk alacak. Yüreklerimiz gibi kapılarımız da onlara açık."

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