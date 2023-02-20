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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından Trakya'da öğrenciler ders başı yaptı.

Edirne'de 75. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarını, öğretmenlerin de öğrencileri özlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Doğan, "İnşallah bu felaketler son olur ve ülkemiz böyle bir felaket yaşamaz." dedi.

Törenin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Uzay Şengül, AA muhabirine depremler nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Televizyondan deprem haberlerini izlediğini belirten Şengül, "Oradaki arkadaşlarımıza yardım gönderdim. Onların hepsi evsiz kaldılar, Allah yardımcıları olsun. Çok üzülüyorum onlar için evleri yıkıldı, eşyaları kırıldı, onlar zor durumdalar hayatta kalmaya çalışıyorlar. İnşallah yardımlarımızın hepsi onlara dokunur ve evleri barkları olur." diye konuştu.

Bir başka 4. sınıf öğrencisi Salih Hamza Karsan da deprem bölgesine ailesiyle yardım gönderdiğini belirtti.

Bu arada Edirne ve ilçelerindeki okullarda deprem bölgesinden nakille gelen 213 öğrenci eğitim öğretime başladı.

- Kırklareli

Kırklareli'ndeki okullarda da öğrenciler ders başı yaptı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 126 öğrenci kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, verilen aranın ardından aileleriyle birlikte okullarına geldi.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 435 öğrenci kentteki okullarda eğitime başladı.

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