Edirne'ye yerleşen afetzedelerden su abonelik ücreti ve güvence bedeli alınmayacak

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye göç ederek yerleşen afetzedelere su kullanımı ve aboneliklerinde kolaylık sağlanacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgelerinden Edirne'ye yerleşen depremzedelerden su abonelik ve güvence bedellerinin alınmayacağını duyurdu.

Yaraların birlikte sarılacağını ifade eden Gürkan, su abonesi olan afetzedelerin 6 ay boyunca suyun metreküpünü 1 liradan kullanacaklarını ve atık su ücreti ödemeyeceklerini kaydetti.

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