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EDİRNE (AA) - Keşan'da Sera Kooperatifi (Serakoop) kuruldu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki üçüncü kooperatifin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

İzzetiye Mahallesi'nde kurdukları seralarda üreticiler ile Serakoop'un kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Tarıma ve tarımsal üretime, üretimde çeşitliliğin arttırılmasına büyük önem veren anlayışımız ile üreticilerimizin yanındayız. Kooperatifimiz ile yerelde ürettiklerimizi bir marka haline getirerek, daha güçlü olma şansını hep birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

- Keşan 70 kişilik ekiple temizleniyor

Keşan, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 70 personelince temizleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Helvacıoğlu öncülüğünde "Temiz Şehir Keşan" parolasıyla yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Müdürlüğün 70 personeli, 11 mahallede 14 araç yardımıyla çalışmalarını yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Yılmaz, ilçede evsel atıkların toplanmasından sokakların temizlenmesine, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmaları planlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rutin çalışmaların yanı sıra ilçe halkından gelen talepleri de değerlendirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Parklar, pazaryerleri ve ana arterleri düzenli olarak temizliyoruz. Temizlik hizmetleri, yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle günün 24 saati çalışıyoruz. Halkımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için yoğun bir gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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