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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan afet bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Trakya'dan afet bölgesine yardımlar devam ediyor

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Trakya'dan yardımlar sürüyor.

Edirne Valiliğince başlatılan kampanya kapsamında Mimar Sinan Spor Salonuna getirilen yardımlar tasnif edilip, paketleniyor.

Spor salonunun bir bölümü de depremzedeler için sosyal market olarak hizmet veriyor.

Yardım kampanyasında çalışan görevlilerden Büşra Uslu, AA muhabirine, depremin ardından tüm vatandaşların yardım seferberliğine katıldığını söyledi.

Yardımlardan bazılarının depremzedeler için uygun olmadığını dile getiren ve buna hassasiyet gösterilmesini isteyen Uslu, şöyle konuştu:

"Bilinçli şekilde yapılan yardımlar deprem bölgesinde yaraları sarıyor. Bazı yardım kolilerinden topuklu ayakkabı çıkıyor. Oradaki insanların hem giyim amaçlı hem de psikolojik olarak yardımlardan faydalanması gerekiyor. Yardımlar lütfen dolap boşaltırmış gibi olmasın. Kendimizin bu mevsimde giyeceğini onların da giyebileceği gibi düşünerek yardımları yapalım. Kışlık mevsime uygun kıyafet ve ayakkabı getirilmesi oradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacaktır."

- Öğrenciler için kırtasiye malzemesi hazırlanıyor

Edirne'de okula başlayan depremzede çocuklar için kırtasiye malzemeleri reyonu da hazırlanıyor.

Sosyal market görevlisi Ferdi Özdil de yardım kampanyası kapsamında sosyal markette kalem, defter, boya, resim defteri ve test kitaplarının yer aldığı reyonu hazırladıklarını kaydetti.

Edirne Halk Eğitimi Usta Öğreticisi Nurgül Aksu da merkezlerinde hazırladıkları kışlık kıyafetleri sosyal markete getirdiklerini, kente gelen depremzedelerin bunlardan yararlanabileceğini kaydetti.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve ilçelerde vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar, deprem bölgesine sevk ediliyor.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Gençlik Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor.

Kentte, ilk günlere nazaran vatandaşlar tarafından yapılan yardımlarda azalma gözlenirken, özellikle Gençlik Merkezi'nde gıda yardımları kabul ediliyor.

Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan yardım malzemeleri kamyonlar ile bölgeye gönderiliyor.

Tekirdağ’da da depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince misafir edilen aileler için "Sosyal Yardım Çarşısı" açıldı.

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