Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne’de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ağaçlık alana sıçraması nedeniyle Atatürk Bulvarı, polis tarafından trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Geri dönüşüm işçisi İbrahim Karaarslan, yangında üç günde topladığı malzemelerin heba olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.