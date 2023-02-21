Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

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EDİRNE (AA) -Trakya Üniversitesinden (TÜ) sağlık çalışanı, aşçı, güvenlik görevlisi ve destek personelinden oluşan 25 kişilik yeni ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzedeler için kurulan TÜ Destek Merkezinde görev almak üzere yola çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Elbistan'da kurduğu Destek Merkezine personel desteği ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ediyor.

Depremden etkilenenlerin tedavileri için kurulan sağlık tesisinde görev yapacak doktor, hemşire ve sağlık personelinin yanı sıra aşçı, güvenlik, teknik ve destek personelinin yer aldığı 25 kişilik ekip Elbistan'a uğurlandı.

Merkez bünyesinde üniversitenin kendi imkanları ve yardımseverlerin destekleri ile oluşturulan "Çocuk Eğitim ve Oyun Alanı" için de çok sayıda oyuncak, kitap, kırtasiye malzemesi ile yardım kolisi personel ile birlikte deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, deprem bölgesinde görev yapan personele başarı diledi.

Trakya Üniversitesinin Elbistan'da işleyen bir sistem kurduğunu belirten Tabakoğlu, "Bu sistemin sürdürülebilir olması için destekler sürüyor. Merkezde görev yapacak gönüllü üniversite personeline fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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