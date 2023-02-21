Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak bebek ve kuklalar yapıyor.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yönelik yardım kampanyalarının sürdüğünü söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin deprem bölgesindeki çocuklar için anlamlı bir kampanya başlattığını belirten Akman, "Çocuklarımızın yüzü gülsün diye emek veren meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bölgedeki çocuklar için ürettikleri oyuncak bebek ve kuklaları en kısa zamanda göndereceğiz. Ayrıca lisenin moda tasarım atölyesinde yine öğretmen ve öğrencilerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kışlık kıyafetler hazırlıyor." diye konuştu.

- Şehir tiyatrosu depremzede çocuklar için sahne alacak

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu kentte misafir edilen depremzede çocuklar için "gül güzeli" adlı oyunu sahneleyecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'ye gelen depremzede çocukların davet edildiği oyunun yarın saat 17:00'de Atatürk Kültür Merkezinde sunulacağını belirtti.

Bu süreçte desteğin çok önemli olduğunu aktaran Gürkan, "Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde psikososyal destek çalışmalarına devam ediliyor. Fakat çocuklarımız şu an eğitimden uzaklaşmış durumdalar. Bir eğitimci olarak özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın deprem psikolojisinden kurtulması için sosyal etkinlikler ile onlara destek olmaya karar verdik. Çocuklarımız her şeyimiz ve onların sosyal hayata dahil olmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Yardımlar paylaşım mağazasında toplanıyor

Keşan ilçesinde deprem yardımları Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazasında toplanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mağazayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin gelen yardımları tasnif ederek, ihtiyaç noktalarına ulaştırdığını belirtti.

Helvacıoğlu, öncelikli ihtiyaçların paketli gıda, bebek bezi ve maması, kullanılabilir kıyafet, mutfak gereci ve hijyen malzemesi olduğunu kaydetti.

- Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 8. yılında anıldı

Ege Üniversitesinde 8 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Edirne'de anıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Üç Şerefeli Camide akşam namazı çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığında şehitler ve Çakıroğlu için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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