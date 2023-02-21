Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 9 yaşındaki Emir Avcıl, kumbarasındaki paraları depremzedeler için bağışladı.

Süloğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Avcıl, kumbarasında biriktirdiği paraları afetzedelere bağışlamaya karar verdi.

Avcıl, İlçe Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret ederek kumbarasındaki paraları teslim etti.

Kaya'nın örnek davranışından dolayı tebrik ettiği Avcıl'ın bağışladığı para, AFAD'ın afetzedeler için oluşturduğu yardım hesabına yatırıldı.

- Havsa Kaymakamı Batı, ilçedeki afetzedeleri ziyaret etti

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, ilçede misafir edilen afetzedeleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Batı, depremzede aileleri yeni evlerinde ziyaret etti.



Kurum müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda, giyim, temizlik ve eğitim ürünleri teslim edildi.



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