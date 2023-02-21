Bosna Hersek'te deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Bosna Hersek halkının katkılarıyla toplanan 55 tır insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Pomozi.Ba adlı insani yardım kuruluşunun girişimiyle, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için yardım seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda, ısıtıcı, çadır, yatak, yaşam konteyneri, battaniye, gıda malzemeleri ve hijyen ürünlerini içeren 55 tır yardım toplandı.

Pomozi.Ba ve Vizyoner Kadınlar Derneği koordinesiyle Bosna Hersek'ten yola çıkan tırlar, Türkiye'ye ulaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğünün depolarına getirilen tırlardaki yardım malzemeleri, tasnif edilip paketlendikten sonra AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

- "Ninelerimiz umre ve hac için biriktirdiği paraları Türkiye'ye destek için getirdi"

Derneğin Türkiye koordinatörü Aylin Büyükbayrak, AA muhabirine, depremin ilk gününde harekete geçtiklerini ve Bosna Hersek'te bugüne kadar yapılan en büyük yardım kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Bosna Hersek halkından büyük destek aldıklarını belirten Büyükbayrak, "Yüzlerce kişi kampanyaya destek verdi, paketleme ve ayırmaya yardımcı oldu. Yüzlerce şirket kampanyaya destek oldu. Kendi ürünlerini bağışladılar. Kendi tırlarını ve şoförlerini gönderdiler." dedi.

Büyükbayrak, Bosna Hersek halkının Türkiye'de yaşanan acıları derinden hissettiğini ifade etti.

Geçmişte savaş acısı yaşayan Bosnalıların Türkiye için yardıma koştuğunu belirten Büyükbayrak, şöyle konuştu:

"Bizde deprem olmadı ama 4 yıllık bir savaşımız vardı. Bizim millet gerçekten bu durumu görünce, hissetti, yaşadıklarını tekrar yaşadı. Türkiye'ye herkes yardım etmek istedi. İnanılmaz hikayeler gördük ve gelen şeylerden çok duygulandık. Kara günler için saklanan paralar geldi, ninelerimiz umre ve hac için biriktirdiği paraları Türkiye'ye destek için getirdi. Biz gerçekten biriz. Türkiye bize her zaman destek veriyor ve yanımızda duruyor, biz onu unutmayız. Türkiye'ye şu an yardım lazım ve biz buradayız."

Büyükbayrak, hem Türkiye hem de Suriye için yardım tırı göndermeye devam edeceklerini anlattı.

- "Türkiye bize her zaman destek verdi"

Derneğin medya ve tanıtım koordinatörü Maja Arslanagic Hrbat da Türkiye'ye maddi ve manevi desteğe devam edeceklerini söyledi.

Hrbat, "Şu an Türkiye'ye 55 tır gönderdik, 50 tır daha hazırlanıyor. Çünkü biz evsiz kalmayı, sıcak bir yuva bulamamayı, kıyafet giyememeyi ve yemek bulamamayı çok iyi biliyoruz. Türkiye bize her zaman destek verdi, bunu unutmayacağız." dedi.



Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete ise Türkiye'nin yüzyılın afetini yaşadığını ifade etti.

Yaraları sarmak adına dünyanın dört bir yanından destek geldiğini anlatan Mete, "Tüm dünyaya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanında Türki Cumhuriyetlerden destekler aldık. Azerbaycan ve Saraybosna ilk günden bu yana bütün desteklerini gönderdi ve yaralarımızı sarmak adına bizlerle hareket etti." ifadelerini kullandı.

Mete, dünyanın dört bir yanında başlatılan yardım kampanyalarının sürdüğünü kaydetti.











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