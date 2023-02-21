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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Depremlerden etkilenenler için Bosna Hersek halkının katkılarıyla toplanan 55 tır yardım Türkiye'ye ulaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğünün depolarına gelen tırları AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AFAD yetkilileri karşıladı.

Yardımların toplanmasında öncü olan Pomozi.Ba Derneği Türkiye Koordinatörü Aylin Büyükbayrak ve Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete'den yardım kampanyası hakkında bilgi alan İba, desteklerinden dolayı Bosna Hersek halkına teşekkür etti.

İba, yardım malzemelerinin tasnif edilip paketlendikten sonra AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine sevk edildiğini kaydetti.

-İba: "Yardım kamyonunu afet bölgesine uğurladık"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, afet bölgesine yardım kamyonu gönderdiklerini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet Osmaniye ve Hatay illerini ziyaret etmişti. Orada depremzedelerde görüşen İba, gerekli olan acil ihtiyaç listesini not almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba Uzunköprülülerin desteğiyle acil ihtiyaçları temin ettiklerini söyleydi, yardım kamyonunu bölgeye uğurladıklarını dile getirdi.

Sumbas’ı ziyareti sırasında depremzedelerin dileklerini, acil ihtiyaç taleplerini dinleyip not aldıklarını söyleyen İba, Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar'ın, teşkilatın ve Uzunköprülülerin destekleriyle acil ihtiyaçları temin ettiklerini ve hazırladıklarını dile getirdi.

Acil gereksinimlerden oluşan yardım kamyonunu bölgedeki depremzedelere uğurladıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

“Osmaniye ziyaretimizde AK Parti Sumbas İlçe Başkanımız Erol Kaplan, Sumbas Belediye Başkanımız Zeki Demiroğlu ve kıymetli Sumbas İlçe teşkilatımız ile yaptığımız ziyaretlerde ilçemizin acil ihtiyaçlarını tespit ettik. Uzunköprü ilçemiz ile Sumbas ilçemiz kardeş ilçe olsun istedik. Bu kapsamda Uzunköprülü hayırseverlerimizle temin ettiğimiz acil ihtiyaçları bugün Sumbas ilçemize uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden ne gelirse, millet olma bilinci ve birlik beraberlik inancı ile; yardımlarımızı sürdürecek ve tek bir vatandaşımızın dahi gözünü yaşlı bırakmayacağız. Bugünkü gönderi için destek olan ve emeği geçen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum."

- Keşan halkının deprem bölgesine yardımları sürüyor

Keşan ilçesinde vatandaşların destekleriyle hazırlanan gıda kolileri Keşan Belediyesine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sakinlerinin katkılarıyla deprem bölgesine gönderilmesi amacıyla yardım kolileri hazırlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, yardımların toplanmasına öncülük eden Volkan Zümbül ve İsmail Erim'e teşekkür etti.

Yardım kampanyasının sürdüğünü belirten Balcı, "Mahalle sakinlerimizin kendi imkanlarıyla topladıkları gıda kolilerini deprem bölgesine ulaştırmak üzere teslim aldık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da depremin yaralarını sarmak için birlikte hareket ediyoruz. Kurumlarımız, işletmelerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız var gücüyle yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Depremzede çocuklar için oyun odası hazırlandı

Uzunköprü ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için oyun odası hazırlandı.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden gelen ailelerin ilçedeki KYK yurtlarında misafir edileceğini belirtti.

Bu süreçte yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da psikososyal destek verileceğini anlatan Akman, "Hepimiz onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz KYK yurtlarını depremzedeler için temin etti. Bizde burada kalacak minik çocuklarımız için bir alanı oyun sınıfı haline getirdik. Bu konuda desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

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