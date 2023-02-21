Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçeye su sağlayan barajda birkaç aylık su kaldığını belirtti

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye su sağlanan Kadıköy Barajı'nda birkaç aylık su kaldığını belirterek tasarruf çağrısı yaptı.

Helvacıoğlu, baraj kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada ilçeye kullanma ve içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nın seviyesinin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Barajın 56 milyon metreküp olan su tutma kapasitesinin yüzde 5 seviyelerine düştüğünü belirten Helvacıoğlu, "Kadıköy Barajı'nda doluluk oranı 8 milyon metreküp civarında. Ancak bunun 3 milyon metreküpü 'ölü hacim' olarak adlandırılan kullanılmayan bölüm. Dolayısıyla şu anda kış mevsiminin ortasında Keşan'ın 5 milyon metreküp kullanılabilir suyu kaldı. Keşan'ın bir kaç aylık ihtiyacını karşılayabilecek su kaldığını belirmek istiyorum." dedi.

-Tasarruf çağrısında bulundu

Helvacıoğlu, su tasarrufu için bazı tedbirler alabileceklerini belirtti.

Yağış miktarına göre Keşan'a 2 - 3 günde bir kez su vermeye başlayabileceklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu anlamda önemli tedbirler alabiliriz. Kumdere'den de Kadıköy'den de su alıyoruz. Su ölçüm çubuklarına bakıyoruz ve suyun tabana yaklaştığını görüyoruz. Oluşturacağımız platform ile borular kullanarak suyu artık barajın orta bölümünden çekmek zorunda kalacağız. Bu platform için hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Helvacıoğlu vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Tasarruf seferberliği başlatılmasının zaruri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ne olur tasarruf edelim ve suyun yeterliliğini 1-2 ay daha uzatmanın yollarını arayalım. Çeşmelerimizden akan her damla para değil, yaşam, nefes anlamına geliyor. Bu nedenle suyun önemini bilmeli ve boşa harcamamalıyız. Acil eylem planlarımızı geliştiriyoruz. Kumdere ile ilgili önlemlerimiz de var.

Ancak yer altı suyuna da çok güvenmemek lazım. Barajların bu halde olduğunu düşünürsek yer altı sularının çekim noktasında, dip noktasındaki tehlikeyi düşündüğümüzde su seviyemizin alarm verdiğini belirtmek istiyorum. Keşan'ımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın tasarruf seferberliğine girmesini arzu ediyorum."

Helvacıoğlu, kaçak kullanımların da belediyeye ihbar edilmesini istediklerini belirtti.

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı'ndan tarımsal sulamada yararlanılabilmesi için barajda en az 10 milyon metreküp su olması gerektiğini, buna önümüzdeki günlerde karar verileceğini dile getirdi.





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