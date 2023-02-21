EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tiyatro, keman, yan flüt ve piyona kurslarına deprem bölgesinden gelen çocuklar için ek kontenjan açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden aileleriyle Edirne’ye gelen 7-17 yaş grubu öğrenciler, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda ücretsiz olarak verilen tiyatro, keman, yan flüt ve piyona kurslarına katılım sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremzedelerin birçok ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Bu süreçte çocukların da önemli olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Şu an bu çocuklarımız eğitimden uzaklaşmış durumdalar. Hem çocuklarımızın sosyal hayata dahil olması hem de deprem psikolojisini atlatmasında sanatsal etkinliklerin büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda 7-17 yaş arasındaki depremzede çocuklarımız Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'mızda bulunan kurslardan ek kontenjanlar ile faydalanmaya başlayacak. Edirne Belediyesi olarak depremzede çocuklarımıza kucak açıyor ve 'Edirne Belediyesi senin de belediyen' diyoruz."

- Öğretmenlere psiko eğitim verildi

Edirne'de öğretmenlere psiko eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "Psikososyal destek eylem planı" doğrultusunda Edirne'deki bütün okullarda öğretmen bilgilendirme psikoeğitim çalışması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitim ile öğretmenlere, travma sonrası normalleşme sürecini hızlandıracak, deprem mağduru öğrencilerin okula uyum süreçlerinde destek olacak deprem ve yas konularında bilgi verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.